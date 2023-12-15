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Алексахин одержал победу над Алибековым на RCC 17, установив рекорд по количеству ударов

Алексахин одержал победу над Алибековым на RCC 17, установив рекорд по количеству ударов
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Российский боец смешанного стиля Николай Алексахин одержал победу над соотечественником Магомедсайгидом Алибековым в поединке, который прошёл в рамках турнира RCC 17.

Поединок был остановлен арбитром уже в первом раунде, после того как 33-летнему Алибекову потребовалась помощь медицинской бригады. Для победы 32-летнему Алексахину потребовалось нанести всего два удара, что сделало его рекордсменом промоушена RCC по этому показателю.

Турнир RCC 17 проходит в Екатеринбурге на многотысячной арене КРК «Уралец». В главном событии бойцовского вечера встретятся Александр Шлеменко и Александр Илич. Для россиянина Шлеменко этот бой является принципиальным, так как ранее он уже проигрывал сербу в поединке.

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