Пётр Ян прокомментировал крики «неждануть» Конора Макгрегора во время стердауна

Российский боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян рассказал о том, как отреагировал на призывы неожиданно ударить бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора во время того, как бойцы проводили битву взглядов на боксёрском турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае (ОАЭ).

«Крики «неждануть Конора»? Да это из зала кричали, мне в принципе не за что было его «неждануть». Нет таких ситуаций, из-за которых можно было сделать что-то подобное», – передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, профессиональный рекорд Петра Яна в смешанных единоборствах составляет 16-5. Свой последний поединок российский боец провёл 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США). Его соперником стал грузин Мераб Двалишвили. Ян потерпел поражение единогласным решением судей.