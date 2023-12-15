Рахмонов и Томпсон показали одинаковый вес перед турниром UFC 296

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории, и американец Стивен Томпсон успешно прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC 296, который пройдёт 16 декабря.

29-летний Рахмонов показал на весах 77,56 кг. Его соперник, 40-летний Томпсон продемонстрировал на весах такой же результат.

В ночь с 16 на 17 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 296. В одном из его поединков Шавкат Рахмонов будет драться со Стивеном Томпсоном. В главном бою чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс сразится с американцем Колби Ковингтоном. В соглавном событии обладатель титула в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа проведёт защиту против американца Брэндона Ройвала.