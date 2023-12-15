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Шлеменко рассказал, почему крикнул «русские, вперёд!» после победы над Иличем

Шлеменко рассказал, почему крикнул «русские, вперёд!» после победы над Иличем
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал истинную причину высказывания после победы над сербом Александром Иличем на турнире RCC 17, проходившем в Екатеринбурге.

«Почему крикнул «Русские, вперёд!»? Русская трибуна появилась. Знаю, что пацаны не приехали сюда, они больше в Москве базируются, но они записали мне видео, можете в моём телеграм-канале посмотреть. Я не мог не крикнуть. Я ещё раз скажу. Русские, вперёд! Русские, вперёд! Русские, вперёд! Пацаны – красавцы. Их появления долго ждали все, это просто бомба», – передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, это вторая встреча между Шлеменко и Иличем. Первый бой между соперниками завершился жёстким нокаутом в исполнении серба в самом начале первого раунда.

Отметим, что представители Русской трибуны посещают турниры с участием наших соотечественников и скандируют «русские, вперёд».

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