Шлеменко рассказал, почему крикнул «русские, вперёд!» после победы над Иличем

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал истинную причину высказывания после победы над сербом Александром Иличем на турнире RCC 17, проходившем в Екатеринбурге.
«Почему крикнул «Русские, вперёд!»? Русская трибуна появилась. Знаю, что пацаны не приехали сюда, они больше в Москве базируются, но они записали мне видео, можете в моём телеграм-канале посмотреть. Я не мог не крикнуть. Я ещё раз скажу. Русские, вперёд! Русские, вперёд! Русские, вперёд! Пацаны – красавцы. Их появления долго ждали все, это просто бомба», – передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.
Напомним, это вторая встреча между Шлеменко и Иличем. Первый бой между соперниками завершился жёстким нокаутом в исполнении серба в самом начале первого раунда.
Отметим, что представители Русской трибуны посещают турниры с участием наших соотечественников и скандируют «русские, вперёд».