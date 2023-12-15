Пётр Ян объяснил, почему согласен с тем, что Конор Макгрегор — лучший боксёр в UFC

Российский боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян высказался о боксёрских навыках бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.

«Конор сказал, что он лучший боксёр UFC? Ну я соглашусь с ним, он боксировал с Флойдом Мейвезером, это тоже показатель. У него хорошие данные, хороший бокс, точные и своевременные удары», – передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, Пётр Ян встретился с ирландцем Конором Макгрегором на боксёрском турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае (ОАЭ). Бойцы провели стердаун.

В своём последнем поединке, который прошёл 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США), Пётр Ян потерпел поражение от грузина Мераба Двалишвили единогласным решением судей.