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Пётр Ян назвал примерную дату своего возвращения в октагон

Пётр Ян назвал примерную дату своего возвращения в октагон
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Боец бойцовского клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян высказался о своём возвращении в октагон.

«По поводу моего возвращения идут переговоры о месте и времени. Примерно это будет март-апрель, хочется попасть на турнир UFC 299, если получится. Там, где будут биться О’Мэлли и Вера. Если не получится, то на UFC 300. Пока такие планы», – передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Пётр Ян является бывшим чемпионом UFC в легчайшей весовой категории. Профессиональный рекорд Петра в смешанных единоборствах составляет 16-5. Свой последний поединок российский боец провёл 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США). Его соперником стал грузин Мераб Двалишвили. Ян потерпел поражение единогласным решением судей.

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