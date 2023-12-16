Пётр Ян: Сонг Ядонг? Интересное противостояние. Если UFC это нужно, можно подумать

Боец бойцовского клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян высказался о возможном поединке с китайцем Сонг Ядонгом.

«Сонг Ядонг? Интересное противостояние. Тут и от матчмейкинга зависит. Если в UFC заинтересованы в этом противостоянии, то можно подумать об этом. Последний бой его показался скучноватым», – передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, профессиональный рекорд Петра Яна в смешанных единоборствах составляет 16-5. Свой последний поединок российский боец провёл 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США). Его соперником стал грузин Мераб Двалишвили. Ян потерпел поражение единогласным решением судей.

Ранее Сонг Ядонг после победы над американцем Крисом Гутьерресом на турнире UFC Fight Night 233 вызвал на бой россиянина Петра Яна.