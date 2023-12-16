Марина Мохнаткина – после поражения в финале PFL: эмоции улеглись, родные стены лечат

Российский боец смешанного стиля Марина Мохнаткина рассказала об эмоциях после поражения от бразильянки Лариссе Пачеко на турнире PFL.

«Уже прошло достаточно времени с боя. Приехала домой, давно не видела родных, сына. Как говорится, родные стены лечат. Эмоции уже улеглись после боя. Я была сильно расстроена, потому что была готова, был тяжёлый кэмп, восемь месяцев без отдыха. Не всё получилось так, как хотелось, но как есть», – сказала Мохнаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, бой с Пачеко стал для Мохнаткиной седьмым в промоушене PFL и 15-м в смешанных единоборствах. На счету Марины 11 побед в MMA, последняя из которых была добыта в бою с американкой Эмбер Либрок на PFL 8 в конце августа. Мохнаткина завершила поединок сабмишеном в начале первого раунда.