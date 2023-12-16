Мохнаткина: сейчас я больше восстанавливаюсь, стараюсь отдохнуть морально от всего

Российский боец смешанного стиля Марина Мохнаткина рассказала о планах и восстановлении после поединка с Лариссой Пачеко.

«У нас формат гран-при, здесь нет реванша. Сильнейшие доходят до финала, 12 девушек борются за $ 1 млн. Только сильнейшие доходят до финала. Следующий год снова определит сильнейших финалисток. Сейчас PFL купили Bellator, пятёрка сильнейших в обоих промоушенах будет драться. Будет видно, сейчас я больше восстанавливаюсь, стараюсь отдохнуть морально от всего. Сделаем работу над ошибками и снова в бой», – сказала Мохнаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Мохнаткина в последнем бою в промоушене PFL проиграла бразильянке Лариссе Пачеко. Этот бой стал для Мохнаткиной седьмым в промоушене PFL и 15-м в смешанных единоборствах. На счету Марины 11 побед в MMA, последняя из которых была добыта в бою с американкой Эмбер Либрок на PFL 8 в конце августа. Мохнаткина завершила поединок сабмишеном в начале первого раунда.