Мохнаткина: я не готова выступать в России до своего следующего сезона

Российский боец смешанного стиля Марина Мохнаткина рассказала о том, есть ли у неё желание провести бой в RCC, пока в промоушене PFL наступила пауза.

«Я буквально год назад дралась на номерном турнире RCC, но дралась из-за простоя. В этом году я шла на длинной серии побед, дошла до финала. Тогда я выступила, чтобы не было простоя. А тут следующий турнир в апреле уже, мне нужно больше морально восстановиться. Наверное, я не готова выступать в России до своего следующего сезона. Четыре боя — это достаточно», – сказала Мохнаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Мохнаткина в последнем бою в промоушене PFL проиграла бразильянке Лариссе Пачеко. Этот бой стал для неё седьмым в промоушене PFL и 15-м в смешанных единоборствах. На счету Марины 11 побед в MMA, последняя из которых была добыта в бою с американкой Эмбер Либрок на PFL 8 в конце августа. Мохнаткина завершила поединок сабмишеном в начале первого раунда.