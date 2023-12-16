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Спивак: буду готов к бою с любым соперником

Спивак: буду готов к бою с любым соперником
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Молдавский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Спивак ответил на вопрос о своих дальнейших планах.

«Сейчас больше отдыхаю, скоро вернусь к тренировкам. С Мариной поездили немного по России. Думаю, в январе начнём подготовку. Пока неизвестно, с кем будет бой, будем ждать, что скажет организация. Будем готовы с любым соперником. Реванш с Ганом? Буду пробовать, пока не получится. Главное, улучшать себя, расти, идти к своей цели», — рассказал Спивак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.

Предыдущий бой 28-летнего бойца из Кишинёва Сергея Спивака прошёл 2 сентября против француза Сириля Гана. Французский спортсмен одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

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