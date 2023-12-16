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Действующую рестлершу WWE задержали за хранение наркотиков

Действующую рестлершу WWE задержали за хранение наркотиков
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Бывшая чемпионка WWE среди женщин Лив Морган, которая сейчас восстанавливается после травмы, была задержана полицией за хранение наркотиков. Об этом сообщает PWInsider.

По сведениям источника, автомобиль 29-летней спортсменки был остановлен полицией. Стражи правопорядка почувствовали запах наркотиков и нашли в машине «небольшой пакетик с марихуаной и вейп. Морган задержали во Флориде, где в отношении этого вещества смягчены правила, однако и там можно получить тюремный срок за хранение наркотиков.

Морган была отпущена под залог в $ 3 тыс., а слушание по её делу пройдёт в феврале 2024 года.

Морган не только бывшая чемпионка WWE среди женщин, но и дважды командная чемпионка промоушена. Она также занимала высокие места в рейтингах лучших рестлерш мира за 2018 год.

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