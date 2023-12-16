Стала известна официальная дата турнира UFC 300

Юбилейный турнир американского промоушена UFC 300 состоится 13 апреля 2024 года. Турнир пройдёт в Лас-Вегасе (США) на арене T-Mobile.

На данный момент официально объявленных поединков на турнир UFC 300 нет.

Напомним, турнир UFC 296 состоится 17 декабря в Лас-Вегасе (США). Следующий ивент, UFC 297, пройдёт 20 января в Торонто (Канада). Турнир UFC 298 будет проведён в Анахайме (США) 17 февраля, а UFC 299 состоится в Майами (США) 9 марта.

Ранее сообщалось, что главным боем UFC 300 может стать поединок экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) и Майкла Чендлера (23-8).

В ночь с 16 на 17 декабря пройдёт UFC 296, в главном событии вечера встретятся британец Леон Эдвардс и американец Колби Ковингтон.