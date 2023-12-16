Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джамал Хилл: надеюсь, Эдвардс покажет жестокий нокаут, Ковингтон не должен носить пояс

Джамал Хилл: надеюсь, Эдвардс покажет жестокий нокаут, Ковингтон не должен носить пояс
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл выразил надежду, что британец Леон Эдвардс одержит победу в бою за титул чемпиона в полусреднем весе промоушена с американцем Колби Ковингтоном на турнире UFC 296. Напомним, ранее во время пресс-конференции Ковингтон оскорбил покойного отца Эдвардса.

«Я надеюсь, что Леон покажет один из самых жестоких нокаутов, которые мы когда-либо видели в эту субботу!!! Этот комментарий об отце Леона был таким низким и жалким, братан, что такой человек никогда не должен носить пояс!!!» – написал Хилл на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Турнир UFC 296 пройдёт в ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США). Титульный поединок в полусреднем весе между Эдвардсом и Ковингтоном станет главным событием вечера.

Материалы по теме
Эдвардс оказался тяжелее Ковингтона. Результаты взвешивания перед UFC 296
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android