Джамал Хилл: надеюсь, Эдвардс покажет жестокий нокаут, Ковингтон не должен носить пояс

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл выразил надежду, что британец Леон Эдвардс одержит победу в бою за титул чемпиона в полусреднем весе промоушена с американцем Колби Ковингтоном на турнире UFC 296. Напомним, ранее во время пресс-конференции Ковингтон оскорбил покойного отца Эдвардса.

«Я надеюсь, что Леон покажет один из самых жестоких нокаутов, которые мы когда-либо видели в эту субботу!!! Этот комментарий об отце Леона был таким низким и жалким, братан, что такой человек никогда не должен носить пояс!!!» – написал Хилл на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Турнир UFC 296 пройдёт в ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США). Титульный поединок в полусреднем весе между Эдвардсом и Ковингтоном станет главным событием вечера.