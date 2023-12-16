«UFC падёт». Джейк Пол — о сделке PFL и Bellator

Американский блогер Джейк Пол, который недавно одержал первую победу над боксёром-профессионалом Андре Августом, поделился мнением о перспективах американского промоушена UFC после сделке PFL и Bellator.

«Это крупная сделка (о покупке Bellator промоушеном PFL). Конечно, Дана Уайт собирается сказать что-то, чтобы защитить свой бизнес, но UFC падёт. Какие большие бои они устраивают? Их самая большая звезда и чемпион в супертяжёлом весе в своей организации пришёл в PFL за лучшими возможностями. Бойцы идут туда, где есть лучшие возможности.

В этом суть 2023 и 2024 годов. PFL — лучшее место для бойцов. Итак, вы знаете, ESPN показывал огромные цифры с нашими боями. PFL просто продолжает становиться всё больше и больше, в компанию вливаются новые инвестиции. Это просто грандиозные планы, происходят масштабные вещи. Дана Уайт обеспокоен, поверьте мне», – сказал Пол на пресс-конференции после боя с Августом.

Отметим, что в ноябре стало известно, что PFL покупает Bellator.