Пимблетт вступился за Эдвардса, которого Ковингтон задел фразой про покойного отца

Американец Пэдди Пимблетт вступился за британца Леона Эдвардса, которого боец смешанных единоборств Колби Ковингтон оскорбил фразой про умершего отца.

«Думаю, он будет помнить об отце во время боя. Считаю, что он нокаутирует Ковингтона. Не верю, что Колби продержится с Леоном пять раундов. Знаю, что у него крутое кардио, что он хорош в тейкдаунах. Думаю, Эдвардс будет избивать его три раунда, а затем нокаутирует», – сказал Пимблетт на пресс-конференции перед стартом UFC 296.

Напомним, Ковингтон ранее заявил, что затащит соперника на седьмой круг ада и они там смогут передать привет папаше Эдвардса. Именно этим высказыванием американский боец задел Эдвардса.

Отметим, что бой между Эдвардсом и Ковингтоном пройдёт в ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 296. Данный поединок возглавляет кард турнира в американском промоушене.