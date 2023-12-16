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Рэпер Дрейк поставил $ 250 тыс. на бой Эдвардс — Ковингтон

Рэпер Дрейк поставил $ 250 тыс. на бой Эдвардс — Ковингтон
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Всемирно известный канадский хип-хоп-исполнитель Обри Грэм, более известный как Дрейк, сделал крупную ставку на титульный поединок UFC в полусреднем весе между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном. Бой состоится на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

Дрейк опубликовал в социальных сетях скриншот ставки, согласно которой он поставил $ 250 тыс. на победу Эдвардса нокаутом. В случае успеха его выигрыш составит $ 1,2 млн.

Турнир UFC 296 пройдёт в ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США). Титульный поединок в полусреднем весе между Эдвардсом и Ковингтоном станет главным событием вечера. В соглавном бою бразилец Александр Пантожа и американец Брэндон Ройвал сразятся за пояс в наилегчайшей весовой категории.

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