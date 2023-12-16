UFC 296: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 16 на 17 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 296.

В рамках вечера состоятся сразу два титульных боя. В главном событии на кону будет стоять пояс организации в полусреднем весе. В поединке сойдутся первый номер рейтинга Леон Эдвардс и Колби Ковингтон, расположившийся на третьей позиции. В соглавном бою вечера сойдутся представители наилегчайшей весовой категории Александр Пантожа и Брэндон Ройвал.

В рамках ранних прелимов пройдёт два поединка с участием россиян. Турнир откроется поединком Муслима Салихова с Рэнди Брауном, а позднее свой пятый бой в промоушене проведёт Тагир Уланбеков, соперником которого станет Коди Дёрден.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и главных событий вокруг него. Турнир стартует в 2:00 по московскому времени, бои основного карда начнутся не ранее 6:00 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 296 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.