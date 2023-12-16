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Сехудо оценил шансы Махачева в боях с Эдвардсом и Ковингтоном

Сехудо оценил шансы Махачева в боях с Эдвардсом и Ковингтоном
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о шансах действующего обладателя титула в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева в поединках с полусредневесами Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

«Мне нравится бой Ислама с Леоном и нравится бой Ислама с Колби. Как по мне, он побьёт их обоих. Ислам большой, очень большой легковес, и он не уступит им в габаритах, не говоря уже о навыках», – сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в октябре на турнире UFC 294, Махачев досрочно остановил в первом раунде действующего обладателя титула в полулёгком весе (до 65 кг) австралийца Алекса Волкановски.

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