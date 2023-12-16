Колби Ковингтон назвал условие для боя с Махачевым

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон высказался о потенциальном поединке с действующим обладателем титула в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Это был бы отличный бой. Бой, который отец Хабиба никогда не хотел. Он говорил о переходе в полусредний вес, но этого так и не произошло. Я знаю, что Ислам говорит об этом, но пойдёт ли он своим путём?

Это великолепный поединок. «Рокки 3». Рокки против Драго, Америка против России, американская борьба против самбо. Это поединок высочайшего масштаба. Я не буду спускаться в лёгкий вес, он должен подняться в полусредний», — сказал Ковингтон в подкасте Full Send Podcast.

Ранее Генри Сехудо оценил шансы Махачева в боях с Эдвардсом и Ковингтоном.