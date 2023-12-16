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Рахмонов – Томпсон: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:40 мск

Рахмонов – Томпсон: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:40 мск
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В ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В рамках шоу непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) Шавкат Рахмонов (17-0) сразится с двукратным претендентом на титул американцем Стивеном Томпсоном (17-6-1).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 285 в марте, Рахмонов досрочно остановил в третьем раунде американца Джеффа Нила. Томпсон на UFC on ESPN 42 в прошлом декабре победил соотечественника Кевина Холланда.

Турнир стартует в 2:00 по московскому времени, бой Рахмонов – Томпсон начнётся примерно в 6:40 мск.

Посмотреть трансляцию UFC 296 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.

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