Эдвардс – Ковингтон: прямой эфир боя начнётся примерно в 8:00 мск

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В ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В главном бою чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс (21-3) сразится с американцем Колби Ковингтоном (17-3).

Эдвардс завоевал титул в августе 2022 года, нокаутировав на UFC 278 нигерийца Камару Усмана. Реванш состоялся в марте, и на этот раз британец победил раздельным судейским решением.

Ковингтон в своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года на турнире UFC 272, единогласным судейским решением победил соотечественника, Хорхе Масвидаля.

Турнир стартует в 2:00 по московскому времени. Бой Эдвардс – Ковингтон начнётся примерно в 8:00 мск.

Посмотреть трансляцию UFC 296 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию.