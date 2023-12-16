Ковингтон: Эдвардс – не пиковый Усман, он уже показывал, что готов сдаться

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон высказался о своём предстоящем поединке с действующим обладателем титула британцем Леоном Эдвардсом, который состоится 17 декабря в Лас-Вегасе (США).

«Этот бой намного проще, чем с Усманом. Усман был намного разносторонней, чем Леон. Леон одномерен. Ему нравится бить по ногам и затем пробивать боковые удары.

Да, он находится на пике, но пиковый Леон это не то же самое, что пиковый Усман. Не так уж и важно, как усердно он тренировал защиту от тейкдаунов. Он не сможет справиться с тем, что я сделаю.

Я сделаю из себя цепного пса, а Леона заставлю сдаться. Он – лузер. Он уже показал, что готов сдаваться», — сказал Ковингтон в подкасте Full Send.