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Стрикленд жёстко ответил Ковингтону после его слов о покойном отце Эдвардса

Стрикленд жёстко ответил Ковингтону после его слов о покойном отце Эдвардса
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Действующий чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), американец Шон Стрикленд отреагировал на скандальные слова Колби Ковингтона, оскорбившего Леона Эдвардса фразой про покойного отца британца.

«Колби – полнейшее дерьмо. Если вы его знаете, то знаете, что он облажался со всеми, кого знал. Я воспринимаю его поведение как личное оскорбление, потому что республиканцы – мои чуваки. Но у них есть такой придурок, как Колби, который пытается воспользоваться ситуацией. Ему на всех плевать.

Он высмеял отца Леона, и это крупнейшая подлость. Неважно, был ли его отец хорошим или плохим парнем — мать вырастила его мужчиной, который завоевал титул. Настоящий американец поаплодировал бы ему за это. Колби – фальшивая девчонка», — приводит слова Стрикленда MMA Fighting.

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