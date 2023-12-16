Волкановски провёл битву взглядов с Топурией перед боем на UFC 298

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски встретился лицом к лицу с непобеждённым грузином Илией Топурией, поединок с которым возглавит турнир UFC 298 в феврале.

Фото: из личного архива Алекса Волкановски

Фото: из личного архива Алекса Волкановски

Алексу Волкановски 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), австралиец уступил техническим нокаутом действующему чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву.

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.