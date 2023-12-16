Биспинг дал прогноз на бой Эдвардса и Ковингтона

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, британец Майкл Биспинг высказался о предстоящем поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном.

«Думаю, Леон Эдвардс добьётся своего. Думаю, он победит. Он сохранит звание чемпиона мира, но я не думаю, что это будет легко.

У Колби будут свои моменты. Без сомнений, он сможет добраться до Леона. Странно думать, что он окажется безуспешен, учитывая, что он победил таких парней как Тайрон Вудли, Робби Лоулер, дос Аньос, Дэмиан Майя и Брайан Барбарена. Он может одержать победу.

Леону придётся побывать на полу, но он останется дисциплинированным. Я вижу выход. Он будет использовать джеб, фронтальные удары ногами и движение. Америка останется разочарованной», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.