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Батыргазиев: сегодня мы побьем сборную США и подружимся

Батыргазиев: сегодня мы побьем сборную США и подружимся
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Победитель Олимпийских игр — 2020 и боец лёгкого веса (до 61,2 кг), россиянин Альберт Батыргазиев высказался о предстоящем боксёрском турнире «Ночь чемпионов IBA. Россия против США», который состоится сегодня, 16 декабря, в Москве.

«Пользуясь случаем, хочу поприветствовать всех любителей бокса. За кого болею? Тут даже не обсуждается, пришел поболеть за нашу любимую команду.

Сегодня мы побьем наших оппонентов. Это сборная США, никаких обид, только спорт. Мы их аккуратно всех сделаем и подружимся», — сказал Батыргазиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максуту Жафярову.

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