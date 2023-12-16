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Батыргазиев высказался о возможности поединка с бойцом MMA

Батыргазиев высказался о возможности поединка с бойцом MMA
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Победитель Олимпийских игр — 2020 и боец лёгкого веса (до 61,2 кг), россиянин Альберт Батыргазиев высказался о возможности проведения боя с представителем смешанных единоборств.

«Я закрыт к предложениям провести бой с бойцом ММА. Есть свои определённые цели и задачи. Пока их не достигну, такие предложения до меня просто не доходят. Хочу стать чемпионом мира по одной из версий, а потом и абсолютным, и это одна из моих целей. Ничего необычного, все возможно», — сказал Батыргазиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максуту Жафярову.

Альберту Батыргазиеву 25 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. Свою крупнейшую победу Батыргазиев одержал в феврале, досрочно остановив в девятом раунде бывшего чемпиона мира во втором полулёгком весе (до 59 кг) панамца Хесреэля Корраеса.

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