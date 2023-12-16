Эдвардс – о словах Ковингтона про его отца: мне будет легче нокаутировать его

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс прокомментировал слова своего соперника, американца Колби Ковингтона, о его покойном отце.

«Я был немного эмоционален, но имеем то, что имеем. Я считаю, что это показывает, какой он на самом деле. Из-за этого мне будет легче выйти в клетку и нокаутировать его.

Он сказал то, что сказал. Он воспользовался гибелью моего отца, чтобы развлечься. Я бы никогда так не поступил. Нельзя говорить об умерших. Но он такой», — сказал Эдвардс в интервью BBC Sports.

Напомним, бой Эдвардс – Ковингтон возглавит номерной турнир UFC 296, который состоится в ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию шоу.