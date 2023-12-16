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Ковингтон объяснил Эдвардсу скандальное поведение на финальной битве взглядов

Ковингтон объяснил Эдвардсу скандальное поведение на финальной битве взглядов
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Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон объяснил на церемониальном взвешивании перед турниром UFC 296 своё скандальное поведение.

Напомним, Ковингтон высказался о покойном отце своего соперника, британца Леона Эдвардса, что вызвало негативную реакцию в MMA-сообществе.

«Я был в роли, это был персонаж. Увидимся завтра», — сказал Ковингтон сопернику во время финальной битвы взглядов.

Колби Ковингтону 35 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2012 году и в августе 2014-го провёл первый бой в UFC.

В декабре 2019 года Ковингтон впервые сразился за титул, уступив техническим нокаутом в пятом раунде нигерийцу Камару Усману. Реванш состоялся в ноябре 2021-го, и на этот раз Усман победил единогласным решением.

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