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«Это не круто». Адесанья отреагировал на слова Ковингтона об отце Эдвардса

«Это не круто». Адесанья отреагировал на слова Ковингтона об отце Эдвардса
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Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья отреагировал на скандальные слова американского полусредневеса Колби Ковингтона, оскорбившего Леона Эдвардса фразой про покойного отца британца.

«Колби знает, как продавать бои. Он знает, как вызвать у людей эмоции и разозлить их. Но если говорить о том, что он сделал… нет, чёрт возьми. Это не круто. И мне всё равно, кто это говорит. Это было низко, чуваки. Делайте всё, что хотите, но мне это не понравилось. Я видел, как Леон бросил в него бутылку с водой. Я бы такого не повторял», — сказал Адесанья в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Напомним, бой Эдвардс – Ковингтон возглавит номерной турнир UFC 296, который состоится в ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию шоу.

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