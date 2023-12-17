Шумков – о победе над Мендозой: у меня возникают вопросы, как он выиграл 39 поединков

Российский боксёр Всеволод Шумков прокомментировал победу в бою с Абелем Мендозой в матчевой встрече Россия-США на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Москве.

«Думал, что бой будет намного сложнее, потому что у соперника внушительный рекорд. Я думал, он будет много идти вперёд, а на деле он работал вторым номером, и это меня немного сбило. У меня теперь возникают вопросы, как он выиграл 39 поединков и имеет ноль поражений. Видимо, в США другая система, в России с таким боксом нельзя набить 39-0. Мне сегодняшний бой поможет в профессиональной карьере, я прям почувствовал, что значит профессиональный бокс. Следующий мой поединок пройдет в феврале и ещё раз попробую свои силы. Сегодня в начале я мало бил, потому что остерегался соперника. Думал, что он хочет меня поймать на том, что я быстро устану. Он очень спокойно начал работать, а для меня как любителя — привычнее начинать сразу драться. Третий и четвертый раунд я понял, что нужно бить жёстко и пытаться попасть», — передаёт слова Шумкова корреспондент «Чемпионата» Максут Жафяров.

Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей. До этого боя у Мендозы было 39 побед и ноль поражений.