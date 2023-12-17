Все результаты турнира «Ночь чемпионов IBA»: Россия — США

16 декабря в Москве в спортивном комплексе «Лужники» прошёл большой боксёрский вечер «Ночь чемпионов IBA» Россия — США. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира.

Свыше 90,7 кг. Алексей Егоров (Россия) победил Элвиса Гарсию (США) единогласным решением судей;

До 80 кг. Бешто Шавлаев (Россия) победил Кваме Риттера (США) единогласным решением судей;

До 75 кг. Павел Сосулин (Россия) победил Алексиса Эспино (США) нокаутом во втором раунде;

До 72 кг. Юрий Осипов (Россия) победил Никиту Абабия (США) единогласным решением судей;

До 60 кг. Всеволод Шумков (Россия) победил Абеля Мендосу (США) единогласным решением судей.

Мероприятие было организовано Международной ассоциацией бокса (IBA) и Федерацией бокса России.