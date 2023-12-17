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Шамиль Газиев в дебютном бою победил Будая на турнире UFC 296

Шамиль Газиев в дебютном бою победил Будая на турнире UFC 296
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В ночь с 16 на 17 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC 296. В рамках предварительного карда россиянин Шамиль Газиев встретился с представителем Словакии Мартином Будаем.

Бой завершился победой россиянина во втором раунде техническим нокаутом.

Отметим, для Газиева этот бой стал дебютным в UFC.

В рамках вечера пройдут два титульных боя. В главном событии турнира Леон Эдвардс встретится с Колби Ковингтоном. В соглавном бою вечера сойдутся Александр Пантожа и Брэндон Ройвал.

Также в рамках основного карда свой бой проведёт представителем Казахстана Шавкат Рахмонов, который подерётся с Стивеном Томпсоном.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и главных событий вокруг него. Бои основного карда начнутся не ранее 6:00 мск.

UFC 2023. UFC 296, Лас-Вегас, США
Мартин Будай - Шамиль Газиев (W)
17 декабря 2023, воскресенье. 02:30 МСК
Шамиль Газиев
Окончено
TKO
Мартин Будай
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