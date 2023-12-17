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Дональд Трамп посетил турнир UFC 296

Дональд Трамп посетил турнир UFC 296
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Экс-президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC 296, проходящий в ночь с 16 на 17 декабря мск на «T-Mobile Arena» в американском Лас-Вегасе. Кадры появления политика в зале попали в телетрансляцию поединка.

77-летний американский политик Доналд Трамп с января 2017 года по январь 2021 года занимал пост президента Соединённых Штатов Америки в качестве представителя Республиканской партии. Вероятным является также участие Трампа с будущих президентских выборах в США осенью 2024 года.

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