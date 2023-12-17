Тони Фергюсон потерпел седьмое поражение подряд

В ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В рамках шоу британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетт сразился с бывшим временным чемпионом дивизиона, американцем Тони Фергюсоном. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Пимблетта единогласным решением судей.

Для Тони это поражение стало седьмым кряду. Всего в активе Фергюсона 25 побед и десять поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее Фергюсон проиграл Бобби Грину, Нейту Диазу, Майклу Чендлеру, Бинеилу Дариушу, Чарльзу Оливейре и Джастину Гейтжи.

Напомним, в главном событии сегодняшнего турнира Леон Эдвардс встретится с Колби Ковингтоном. На кону будет стоять титул в полусредней весовой категории.