Шавкат Рахмонов досрочно победил Стивена Томпсона на UFC 296

В ночь с 16 на 17 декабря мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В рамках шоу непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) Шавкат Рахмонов сразился с двукратным претендентом на титул, американцем Стивеном Томпсоном.

Поединок продлился два раунда и завершился победой Рахмонова сабмишном.

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В своём последнем бою на UFC 285 в марте Рахмонов досрочно остановил в третьем раунде американца Джеффа Нила. В его активе теперь 18 побед и ни одного поражения.

У Томпсона — 17 побед и семь поражений. В своём последнем бою Стивен одолел Кевина Холланда.