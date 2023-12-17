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Шавкат Рахмонов досрочно победил Стивена Томпсона на UFC 296

Шавкат Рахмонов досрочно победил Стивена Томпсона на UFC 296
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В ночь с 16 на 17 декабря мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В рамках шоу непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) Шавкат Рахмонов сразился с двукратным претендентом на титул, американцем Стивеном Томпсоном.

Поединок продлился два раунда и завершился победой Рахмонова сабмишном.

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В своём последнем бою на UFC 285 в марте Рахмонов досрочно остановил в третьем раунде американца Джеффа Нила. В его активе теперь 18 побед и ни одного поражения.

У Томпсона — 17 побед и семь поражений. В своём последнем бою Стивен одолел Кевина Холланда.

UFC 2023. UFC 296, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов - Стивен Томпсон
17 декабря 2023, воскресенье. 07:00 МСК
Шавкат Рахмонов
Идёт
Стивен Томпсон
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