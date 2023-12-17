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Леон Эдвардс победил Колби Ковингтона и защитил чемпионский пояс UFC в полусреднем весе

Леон Эдвардс победил Колби Ковингтона и защитил чемпионский пояс UFC в полусреднем весе
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В ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В главном бою чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс сразился с американцем Колби Ковингтоном.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Леона Эдвардса единогласным решением судей.

Напомним, Эдвардс стал чемпионом UFC в августе 2022 года, когда на турнире UFC 278 нокаутировал лидера рейтинга pound-for-pound Камару Усмана. Реванш между ними состоялся в марте на UFC 286, и на этот раз британец победил раздельным судейским решением. В активе Эдвардса теперь 22 победы и три поражения. Два его боя завершились без результатов.

У Ковингтона — 17 побед и четыре поражения. В предыдущем бою он одолел Хорхе Масвидаля.

UFC 2023. UFC 296, Лас-Вегас, США
Леон Эдвардс (W) - Колби Ковингтон
17 декабря 2023, воскресенье. 08:00 МСК
Леон Эдвардс
Окончено
UD
Колби Ковингтон
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