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«Соперник ничем меня не удивил». Рахмонов прокомментировал победу над Томпсоном

«Соперник ничем меня не удивил». Рахмонов прокомментировал победу над Томпсоном
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Непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) Шавкат Рахмонов рассказал, что американец Стивен Томпсон не сумел ничем его удивить во время поединка.

Напомним, бой продлился два раунда и завершился победой Рахмонова сабмишеном.

«Соперник ничем меня не удивил. Вандербой хорошо дышит, хорошо держит дистанцию. Я просто делал свою работу. Мне нужно было просто одержать победу. Я мог, конечно, поработать в стойке, но что лучше получается, то и надо делать. Выигрывать нужно по-умному, чтобы дольше драться», — сказал Рахмонов на YouTube-канале UFC Eurasia.

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В его активе теперь 18 побед и ни одного поражения.

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17 декабря 2023, воскресенье. 07:00 МСК
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Окончено
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Стивен Томпсон
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