«Соперник ничем меня не удивил». Рахмонов прокомментировал победу над Томпсоном

Непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) Шавкат Рахмонов рассказал, что американец Стивен Томпсон не сумел ничем его удивить во время поединка.

Напомним, бой продлился два раунда и завершился победой Рахмонова сабмишеном.

«Соперник ничем меня не удивил. Вандербой хорошо дышит, хорошо держит дистанцию. Я просто делал свою работу. Мне нужно было просто одержать победу. Я мог, конечно, поработать в стойке, но что лучше получается, то и надо делать. Выигрывать нужно по-умному, чтобы дольше драться», — сказал Рахмонов на YouTube-канале UFC Eurasia.

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В его активе теперь 18 побед и ни одного поражения.