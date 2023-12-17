Рахмонов: самый опасный соперник для меня? Такого нет

В ночь с 16 на 17 декабря мск в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В рамках шоу непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) Шавкат Рахмонов одержал победу а поединке с двукратным претендентом на титул, американцем Стивеном Томпсоном. После этого представитель Казахстана рассказал, что ему безразлично, кто будет драться против него в следующем бою.

«Мне интересно забрать титул. Кто там будет против меня стоять — совершенно не важно. Самый опасный оппонент для меня? Такого нет, мне кажется (смеётся)», — сказал Рахмонов после боя.

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В его активе теперь 18 побед и ни одного поражения.