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Стали известны обладатели бонусов на UFC 296. Россиянин в числе лучших

В ночь с 16 на 17 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир UFC 296, в главном событии которого бой провели британец Леон Эдвардс и американец Колби Ковингтон.

По итогам соревнований организация назвала обладателей бонусов в размере $ 50 тыс. за выступление на турнире UFC 296.

Лучший бой вечера – Ирене Альдана против Кэрол Розы, а выплаты за «лучшее выступление вечера» получили Джош Эмметт, Ариане Липски и россиянин Шамиль Газиев.

Напомним, на UFC 296 состоялось два титульных боя. В главном событии вечера британец Леон Эдвардс единогласным решением судей одолел американца Колби Ковингтона, тем самым защитив чемпионский титул в полусреднем весе. В свою очередь, в соглавном поединке бразилец Александр Пантожа защитил чемпионский пояс в бою с американцем Брэндоном Ройвалом.