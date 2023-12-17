Дана Уайт анонсировал следующий поединок Петра Яна

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Президент UFC Дана Уайт подтвердил на конференции, что российский боец смешанных единоборств Пётр Ян проведёт свой следующий поединок с представителем Китая Ядонгом Сонгом. Бой состоится на турнире UFC 299 в Майами.

Помимо этого, Уайт также анонсировал другие поединки на этом турнире:

Майкл Пейдж — Кевин Холланд

Гилберт Бёрнс — Джек Делла Маддалена

Иан Гарри — Джефф Нил

Напомним, профессиональный рекорд Петра Яна в смешанных единоборствах составляет 16-5. Свой последний поединок российский боец провёл 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США). Его соперником стал грузин Мераб Двалишвили. Ян потерпел поражение единогласным решением судей.

Ранее Ядонг Сонг после победы над американцем Крисом Гутьерресом на турнире UFC Fight Night 233 вызвал на бой россиянина Петра Яна.