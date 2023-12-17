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«Я бы финишировал обоих». Махачев прокомментировал бой Эдвардс — Ковингтон

«Я бы финишировал обоих». Махачев прокомментировал бой Эдвардс — Ковингтон
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев дал комментарий по поводу титульного поединка между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

«Я бы финишировал обоих этих парней», – написал Махачев в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 21 октября, прошёл турнир UFC 296. В главном поединке вечера между сошлись обладатель титула в полусредней весовой катергории (до 77 кг) анличанин Леон Эдвардс и американец Колби Ковингтон, в котором представителю Европы удалось одержать победу согласно единогласному судейскому решению (49-46, 49-46, 49-46).

Эдвардсу удалось во второй раз подряд защитить чемпионский титул. Ранее, в марте 2023 года Эдвардс одолел бывшего обладателя титула Камару Усмана.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. В смешанных единоборствах на счету Махачева 25 побед и одно поражение.

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UD
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