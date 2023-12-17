Леон Эдвардс: знал, что я лучше Ковингтона как спортсмен, он ничего не смог сделать

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс прокомментировал свою победу в титульном поединке с американцем Колби Ковингтоном UFC 296.

Напомним, поединок продлился все пять раундов и завершился победой Леона Эдвардса единогласным решением судей.

«Знал, что я лучше него как спортсмен. Все это время люди говорили, про его кардио. Но я знал, что если буду контролировать дистанцию, его кардио ему никак не поможет. Я держал его своей техникой на дистанции, и он ничего не смог сделать. Так и получилось.

Хотел поработать с ним в грэпплинге, чтобы прекратить все разговоры о том что я просто ударник. Я – ММА, а не просто ударник. Начинал как боец ММА. Хотел выйти и показать это, побив его в грэпплинге и стойке», – сказал Эдвардс после боя.