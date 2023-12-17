Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Леон Эдвардс: знал, что я лучше Ковингтона как спортсмен, он ничего не смог сделать

Леон Эдвардс: знал, что я лучше Ковингтона как спортсмен, он ничего не смог сделать
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс прокомментировал свою победу в титульном поединке с американцем Колби Ковингтоном UFC 296.

Напомним, поединок продлился все пять раундов и завершился победой Леона Эдвардса единогласным решением судей.

«Знал, что я лучше него как спортсмен. Все это время люди говорили, про его кардио. Но я знал, что если буду контролировать дистанцию, его кардио ему никак не поможет. Я держал его своей техникой на дистанции, и он ничего не смог сделать. Так и получилось.

Хотел поработать с ним в грэпплинге, чтобы прекратить все разговоры о том что я просто ударник. Я – ММА, а не просто ударник. Начинал как боец ММА. Хотел выйти и показать это, побив его в грэпплинге и стойке», – сказал Эдвардс после боя.

Материалы по теме
Американская мечта Ковингтона разрушена. Болтун ничего не показал в клетке
Американская мечта Ковингтона разрушена. Болтун ничего не показал в клетке
UFC 2023. UFC 296, Лас-Вегас, США
Леон Эдвардс (W) - Колби Ковингтон
17 декабря 2023, воскресенье. 08:00 МСК
Леон Эдвардс
Окончено
UD
Колби Ковингтон
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android