Эдвардс: Ковингтон использовал убийство моего отца для раскрутки, я был в ярости

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс рассказал, почему бой с американцем Колби Ковингтоном стал для него принципиальным.

«Этот бой был очень эмоциональным для меня. Он использовал смерть моего отца для развлечения. Убийство моего отца для раскрутки боя. Мне было очень непросто успокоиться, сфокусироваться и выйти на этот бой. Но я поговорил со своим тренером, с мамой, и смог прогнать все эти мысли.

Был ли этот бой сложнее для меня из-за этого? 100%. После пресс-конференции за кулисами я плакал. Просто из-за этой ярости. Он не может использовать убийство моего отца для развлечения, но он это сделал. По сей день моё сердце обливается кровью. И он сказал, что мой отец горит в аду», — сказал Эдвардс после боя.