Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ковингтон: считаю, что выиграл бой с Эдвардсом, на мне ни царапинки

Ковингтон: считаю, что выиграл бой с Эдвардсом, на мне ни царапинки
Комментарии

Американский боец Колби Ковингтон прокомментировал своё поражение в титульном поединке UFC c Леоном Эдвардсом.

«У меня был долгий простой. Думаю, это сказалось на мне во время боя. Я чувствую себя отлично, он меня не задел, это был лёгкий бой. На мне ни царапинки, и я хочу вернуться к работе уже в начале следующего года. Когда вы сталкиваетесь с трудностями в жизни — не сдавайтесь, возвращайтесь сильнее. Прямо как Дональд Трамп. Прошлые выборы были фальсифицированы, но он вернётся и сделает Америку вновь великой.

Вообще я считаю, что выиграл бой. Но я в любом случае вернусь сильнее. Запомните мои слова. Храни господь всех, кто пришёл. Всем спасибо за поддержку. А все, кто гундит — вы все просто нищие лошки», — сказал Ковингтон после боя.

Материалы по теме
Эдвардс: Ковингтон использовал убийство моего отца для раскрутки, я был в ярости
UFC 2023. UFC 296, Лас-Вегас, США
Леон Эдвардс (W) - Колби Ковингтон
17 декабря 2023, воскресенье. 08:00 МСК
Леон Эдвардс
Окончено
UD
Колби Ковингтон
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android