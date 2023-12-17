Ковингтон: считаю, что выиграл бой с Эдвардсом, на мне ни царапинки

Американский боец Колби Ковингтон прокомментировал своё поражение в титульном поединке UFC c Леоном Эдвардсом.

«У меня был долгий простой. Думаю, это сказалось на мне во время боя. Я чувствую себя отлично, он меня не задел, это был лёгкий бой. На мне ни царапинки, и я хочу вернуться к работе уже в начале следующего года. Когда вы сталкиваетесь с трудностями в жизни — не сдавайтесь, возвращайтесь сильнее. Прямо как Дональд Трамп. Прошлые выборы были фальсифицированы, но он вернётся и сделает Америку вновь великой.

Вообще я считаю, что выиграл бой. Но я в любом случае вернусь сильнее. Запомните мои слова. Храни господь всех, кто пришёл. Всем спасибо за поддержку. А все, кто гундит — вы все просто нищие лошки», — сказал Ковингтон после боя.