Хамзин: Ян победит в бою с Ядонгом

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин прокомментировал анонс боя Петра Яна с китайцем Ядонгом Сонгом.

«Это будет отличный бой. Мне нравится это противостояние. Полного тренировочного процесса у Петра Яна ещё не началось. А так, когда Пётр залетает в зал, то… пацанов он «в школу приводит и уводит». А китаец идёт на серии из побед, голодный, хочет драться, поэтому понятно, что он заряжен. Думаю, что Пётр победит. Сейчас самое важное — провести хороший лагерь и сделать подготовительную работу», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил на конференции, что российский боец смешанных единоборств Пётр Ян проведёт свой следующий поединок с представителем Китая Ядонгом Сонгом. Бой состоится на турнире UFC 299 в Майами.