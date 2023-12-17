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Одноклубник Петра Яна объяснил, почему россиянин одержит победу в бою с Ядонгом

Одноклубник Петра Яна объяснил, почему россиянин одержит победу в бою с Ядонгом
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Боец клуба «Архангел Михаил» Борис Медведев высказался по поводу предстоящего поединка между россиянином Петром Яном и китайцем Ядонгом Сонгом.

«Думаю, что Пётр Ян снесёт его, потому что Сонг меня вообще не впечатлил. Если он будет также драться, то Пётр проедется по нему. Петя сейчас на высоте, он самый настоящий камень, в нём начинает разгораться огонь. Ян пашет, набирает обороты, залечил все свои болячки, которые его беспокоили. Это будет отличный бой, отличное возвращение Петра», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, сегодня, 17 декабря, президент UFC Дана Уайт подтвердил на конференции, что российский боец смешанных единоборств Пётр Ян проведёт свой следующий поединок с представителем Китая Ядонгом Сонгом. Бой состоится на турнире UFC 299 в Майами.

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