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Дана Уайт: я хотел бы, чтобы Тони Фергюсон завершил карьеру

Дана Уайт: я хотел бы, чтобы Тони Фергюсон завершил карьеру
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Президент UFC Дана Уайт считает, что американец Тони Фергюсон должен завершить карьеру после очередного поражения.

«Я бы хотел, чтобы Тони Фергюсон завершил карьеру», — сказал Дана Уайт на конференции после боя.

Напомним, вночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В рамках шоу британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетт сразился с бывшим временным чемпионом дивизиона, американцем Тони Фергюсоном. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Пимблетта единогласным решением судей.

Для Тони это поражение стало седьмым кряду. Всего в активе Фергюсона 25 побед и 10 поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее Фергюсон проиграл Бобби Грину, Нейту Диазу, Майклу Чендлеру, Бинеилу Дариушу, Чарльзу Оливейре и Джастину Гэтжи.

UFC 2023. UFC 296, Лас-Вегас, США
Тони Фергюсон - Пэдди Пимблетт (W)
17 декабря 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Пэдди Пимблетт
Окончено
UD
Тони Фергюсон
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