Пётр Ян: я хотел бы выступить на турнире, где будут драться О'Мэлли с Верой

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян дал комментарий по поводу анонса своего поединка с китайцем Ядонгом Сонгом.

«У нас были переговоры по месту, времени и сопернику. Я хотел бы выступать на турнире, где будут драться за пояс Шон О'Мэлли и Марлон Вера, — приводит слова Яна телеграм-канал RCC: MMA & Boxing.

Напомним, профессиональный рекорд Петра Яна в смешанных единоборствах составляет 16-5. Свой последний поединок российский боец провёл 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США). Его соперником стал грузин Мераб Двалишвили. Ян потерпел поражение единогласным решением судей.

Ранее Ядонг Сонг после победы над американцем Крисом Гутьерресом на турнире UFC Fight Night 233 вызвал на бой россиянина Петра Яна.